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Общее число медиков, инфицированных в Италии коронавирусом COVID-19, превысило 10 тысяч человек, сообщает в четверг «РИА Новости» со ссылкой на профсоюз медиков итальянских больниц.

Согласно этим данным, примерно 20% из них составляют врачи. Многие итальянские медработники в настоящее время находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Общее число врачей, погибших в этой европейской стране во время эпидемии, составляет 69 человек.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы уже свыше 110 тысяч случаев заражения новым типом вируса, почти 17 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 13155 человек.

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