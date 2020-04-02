Белорусские разработчики будут печатать для медиков средства защиты на 3D-принтерах. Об этом сообщает пресс-служба местного социального фонда «Добра».

Инженеры из Беларуси присоединяются к мировому движению, чтобы помочь медикам обезопасить себя от коронавируса. На 3D-принтерах по всей стране для больниц Минска и областных центров в течение недели будет отпечатано более 1500 специальных многоразовых щитков, которые позволяют другим средствам защиты работать эффективнее.

Для того, чтобы все получилось, к этому движению должны присоединиться бизнес и другие люди. Дело в том, что для первой партии средств защиты материалы купят подписанты Глобального Договора ООН в Беларуси и фонд «Добра», но остается открытым вопрос в технических мощностях.

Модель щитка уже разработана, пробное производство запущено. Медики из нескольких минских больниц уже тестируют первые такие щитки.