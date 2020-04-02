Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля опустилась на 2,25 доллара до 10,54 доллара за баррель, сообщает агентство Argus Media. Это минимальное значение с марта 1999 года.

Утром 2 апреля нефть Brent, к котировкам которой привязаны цены на российские сорта нефти, стоила около 27 долларов за баррель. На пике цена поднималась до 27,87 доллара, к 12:00 мск она опустилась до 26,91 доллара.

Доходность нефти Urals 30 и 31 марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку нефти оказались выше ее стоимости.

Стоимость Urals ниже 15 долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, пишет РБК. При расчете бюджета на 2020 год правительство закладывало цену отсечения нефти в 42,4 доллара за баррель Urals.

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин прогнозировал 12 марта, что при цене нефти около 35 долларов за баррель рост ВВП по итогам 2020 года будет нулевым, также возможна рецессия. В Минфине назвали прогноз Кудрина излишне пессимистичным.