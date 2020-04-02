В Беларуси готовят изменения для магазинов секонд-хенда, им разрешат торговать только поношенной одеждой. Об этом в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта «Экспертная среда» — «Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски» сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало.

В Беларуси действуют правила продажи отдельных видов товаров. Бывшим в употреблении вещам посвящена отдельная глава. «Мы сейчас активно прорабатываем вопросы по корректировке этих правил, по четкому разграничению и определению формата работы данных магазинов, — пояснил представитель МАРТ. — Если магазин позиционирует себя как секонд-хенд, то будьте добры тогда продавайте товары, бывшие в употреблении, а не стоковую одежду. Если это стандартный магазин, то соответственно там может реализовываться и сток». По его мнению, такая норма не будет ограничительной. «В ней не усматриваются какие-либо ограничения либо признаки, которые могут в дальнейшем способствовать нарушению антимонопольного законодательства с точки зрения ограничения конкуренции. Она просто установит определенный порядок, определенные требования к магазинам секонд-хенда», — сказал Михаил Жигало.

Он напомнил о предложении концерна «Беллегпром» вынести магазины секонд-хенда из областных центров, крупных городов, с оживленных улиц. По словам Михаила Жигало, в МАРТ такие меры считают чрезмерными в нынешних реалиях. «Потому что такие магазины — это все-таки магазины повышенного спроса. Но, на наш взгляд, тут нужно именно регулирование», — обозначил он точку зрения министерства. Определенные субъекты хозяйствования пользуются правовым пробелом, чтобы уходить от уплаты таможенных пошлин. В результате добросовестные предприятия проигрывают в конкурентной борьбе, констатировал представитель МАРТ.

Генеральный директор ООО «Марк Формэль» Андрей Сериков во время дискуссии привел статистические данные: за последние 4 года объем ввезенного в страну секонд-хенда увеличился в пять раз до 48,5 т. По его словам, это более чем в два раза превышает количество сырья, которое переработали все швейные и текстильные предприятия Беларуси вместе взятые. «То есть, собственно говоря, нам уже впору создавать министерство под секонд-хенд — если рассматривать объемы», — пошутил он.