Президент России Владимир Путин сегодня снова выступит с обращением к нации.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства готовит текст обращения в своей резиденции в Ново-Огарево.

Предположительно, Путин выступит по телевидению после 16 часов, точное время не сообщается.

Как ранее сообщалось, не исключено, что президент объявит о продлении нерабочей недели.

25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические. В том числе он объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин.

По последним данным, в России выявлено 3548 случая заражения коронавирусом, в том числе 771 — за последние сутки. Большинство заболевших — 595 — выявлены в Москве, еще 43 случая — в Подмосковье, 22 — в Петербурге. 30 человек с диагностированным коронавирусом скончались.

Как пишет «Коммерсант», нерабочий период может быть продлен до 12 апреля. С такой просьбой накануне обратились к Путину глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Анна Попова, а также вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания главы государства с членами правительства.