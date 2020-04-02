Совет министров Беларуси принял постановление, запрещающее повышать цены более чем на полпроцента ежемесячно. Документ призван стабилизировать ситуацию на потребительском рынке. Но есть риск добиться противоположных результатов.

Постановление Совмина № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке» опубликовано 1 апреля и могло бы стать милой первоапрельской шуткой, если бы не его официальный характер. Нормативный акт возвращает нас в добрые долиберализационные времена, когда цены устанавливались административно, а с разного рода перекупщиками и спекулянтами неистово боролись на государственном уровне.

Документ написан по-военному суровым и лаконичным языком. Цены без всяких рыночных сантиментов предписано не повышать более, чем на полпроцента в месяц, а нарушителей надлежит привлекать к самой суровой ответственности. Заявленной целью обозначены пресловутые недопущение роста цен и обеспечение потребительского рынка товарами.

Невольно возникает вопрос, а что, в нашей стране настолько плохая ситуация со снабжением, полки магазинов пусты, а цены летят вверх? На взгляд обывателя, все не так уж и плохо, хотя проблемы есть. Правительству, как говорится, виднее…

Но зададим и другой вопрос. А можно ли, собственно, указанными мерами реально стабилизировать ситуацию на рынке?

Вопрос свободы цен – это один из важнейших вопросов рыночной экономики и без такой свободы рыночной экономики быть не может. Расширяя сферу госрегулирования цен, государство все больше отходит от принципов рынка и так настойчиво декларируемой либерализации. Кроме того, подобные административные меры едва ли приведут к декларируемым результатам – снижению цен или прекращению их роста.

Во-первых, подобные ограничения очень легко обойти, например, можно искусственно увеличить цены на 31 марта и далее «плясать» от них. Во-вторых, сам факт наличия административных ограничений будет провоцировать субъекты хозяйствования устанавливать максимально возможную цену, поскольку таким образом они будут страховаться от возможных рисков. В-третьих, рост цен провоцирует не столько «жадность» субъектов хозяйствования, сколько неграмотная макроэкономическая политика регулятора.

Обратим внимание еще на один момент. Импортный товар, как известно, закупается за иностранную валюту. Курс этой валюты, как известно, скачет. Как прикажут господа начальники формировать цену на импортный товар, если расходы на приобретение валюты вырастут?

Отметим, что наибольшие потери от госрегулирования цен понесут субъекты малого бизнеса, которым и без того несладко. Им придется больше времени тратить на составление разного рода расчетов и прочие бюрократические формальности. А нанять отдельных людей для этой работы у них нет возможности.

Понятное дело, что все эти ограничения подаются под соусом заботы о простом обывателе. Дескать, народ устал от ценового беспредела, бизнесмены «зажрались» и надо бы их слегка раскулачить. Дело привычное.

Но на самом деле от подобных решений в первую очередь страдает как раз пресловутый обыватель, мелкий бизнес и экономика в целом. Выигрыш получают как раз крупные и приближенные к власти коммерческие структуры. Поэтому инициаторы подобных ограничений вольно или невольно лоббируют именно их интересы.

Остановить рост цен подобными методами невозможно. Наиболее эффективным регулятором цен является как раз невидимая рука рынка о которой говорил еще Адам Смит. И если государство предвидит скачок цен или дефицит самого необходимого, то оно должно выйти на рынок, продавая товары из своих резервов по стабильным ценам. Или даже бесплатно раздавать продовольствие и предметы первой необходимости нуждающимся, если ситуация станет катастрофической.

Если же государство пойдет по привычному пути административных ограничений и применения санкций, то результат окажется прямо противоположным. Цены отнюдь не упадут, а только вырастут.

Кроме того, возникает вопрос насчет реального контроля за ценообразованием. Кто, собственно говоря, будет ходить и сверять цены? Да и государство обещает на период пандемии освободить субъекты хозяйствования от проверок. Отметим попутно, что предоставление чиновникам больших прав по контролю за ценами и рынком в целом провоцирует рост коррупционных преступлений.

Так что административными методами цены не сдержать и чем больше государство будет давить на рынок, тем выше будут цены. Если же давление государства окажется действительно эффективным и рост цен удастся остановить, то можно ожидать появление дефицита – ведь товаров на рынке больше не становится.

Но будем надеяться, что больших бед не произойдет и жизнь в конце концов войдет в привычное русло. Постановление заявлено как временное и действует до 30 июня 2020 года. И это единственное его достоинство.