В Беларуси появился телеграм-канал, в котором вы можете на время предоставить свободное жилье медикам, чтобы они могли побыть в изоляции от семьи. Он называется «Приюти героя Беларусь».

— Медицинские работники стойко и героически принимают основной удар [в борьбе с коронавирусом] на себя. У них тоже есть родители, бабушки, дедушки, пожилые родственники. Нужно дать возможность врачам, медсестрам изолироваться и поберечь родных в эти непростые недели. Если у вас есть пустующее жилье — предложите его на время медицинскому работнику, — цитирует автора канала TUT.BY.

Пока в нем около 400 участников. Пока там предложили желающим бесплатно квартиры в Орше и Гомеле. Кроме того, гендиректор гостиничного холдинга «Минск» предложил медикам обращаться к нему лично, чтобы бесплатно разместиться в «Президент-отеле», гостиницах «Минск» и «Юбилейная».