Министерство здравохранения обновило статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава, в Беларуси 254 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в том числе 11 человек на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46 пациентов. Скончались 4 человека с диагностированным коронавирусом.

«В Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. На сегодняшний день под медицинским наблюдением как контакты 1 и 2 уровня находятся 9 тысяч 299 человек. Из них 1 тысяча 943 человека – в стационарных условиях», — говорится в сообщении ведомства.

В Беларуси используются как отечественные, так и импортные тест-системы (всего в запасе более 11 тысяч тестов), функционируют 9 лабораторий и еще три могут быть запущены в случае необходимости, подчеркнули в минздраве.