Сильные мира сего хотят переделить мир после коронавируса, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», передает Sputnik.by.

По его словам, каждый политик и тем более в должности президента, должен свои шаги сверять со стратегией, которая осуществима.

Лукашенко предположил, что сейчас многие уже задумались над вопросом, что будет происходить в мире после пандемии коронавируса.

«А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» – задал риторический вопрос он.

После чего сказал, что ООН предлагает эмитировать валюту на 10% от мирового ВВП и направить их на борьбу с коронавирусом. Это может привести к обвалу и инфляции.

«Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные — беднее? Получится», — констатировал Лукашенко.

По его мнению, Беларусь подталкивают к тому, чтобы страна сидела и проедала свои скудные золотовалютные резервы, которые имеются.

«Нельзя сказать, что даже в России они огромные. Это для России ничто — сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10% ВВП, к нам придут те, кто «на ногах», и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир», — считает президент.

После чего отметил, что обеспокоен будущим Беларуси и пытается заглянуть дальше, потому что мир после пандемии будет другим. Вопрос только в том, где будет место Беларуси.

«Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два и пройдет. Останется вопрос, где наше место. И такой вопрос возникнет для всех», — уверен Лукашенко.