Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Минск обсуждает с Москвой вопрос создания единой валюты.

«Возьмем самый серьезный (пункт договора о создании Союзного государства — ИФ), который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — заявил Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

Фрагмент интервью опубликовало госагентство БелТА.

Белорусский президент подчеркнул, что для него ключевым вопросом также является место расположения единого эмиссионного центра и возможность участия в эмиссии денег. «И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся?», — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что опасается повторения ситуации после распада СССР в начале 90-х годов. «Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они (Россия — ИФ) ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять», — подчеркнул президент.

Он также считает, что единая валюта ставит под угрозу суверенитет Беларуси. «А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?», — риторически спросил Лукашенко.