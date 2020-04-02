На юго-востоке Польши был найден клад из 1753 римских серебряных монет. Ученые полагают, что он был оставлен жившими в тех местах во II–III веках нашей эры вандалами, когда они вынуждены были бежать от наступающих готов.

Клад нашел местный крестьянин Мариуш Диль на поле у деревни Цихобурж в восьми километрах от города Хрубешув, недалеко от границы с Украиной. Монеты были разбросаны на большой площади. Мариуш Диль собрал монеты и сообщил о находке археологам из городского музея. Прибывшие на место ученые провели раскопки и собрали оставшиеся монеты, а также нашли восемь посеребренных бронзовых заклепок, которые, видимо, остались от деревянного или кожаного контейнера, где первоначально находился клад.

Монеты представляют собой серебряные динарии императоров Нервы (69–98 годы) и Септимия Севера (193–211 годы). Общий вес найденных монет — 5,5 кг. Предполагается, что клад был спрятан на рубеже II–III веков нашей эры. В то время в этом регионе жило древнегерманское племя вандалов. Они то становились союзниками Римской империи в борьбе с другими германскими народами, то воевали против римлян. В конце II века наступление готов вынудило вандалов начать переселение на запад. Они прошли через Дакию, Галлию, Испанию и основали королевство в Северной Африке. В 455 году войско вандальского короля Гейзериха захватило и разграбило Рим.

Анджей Козловский из Института археологии в Университете Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине считает, что захороненное сокровище представляет собой последнюю стоянку вандалов в регионе. «Ситуация была настолько плохой для отступающих, вернее, бегущих от готов, вандалов, что они прятали все самое ценное, — говорит он. — Кажется, именно здесь вандалы потеряли средства для продолжения борьбы. Им пришлось избавиться от огромных финансовых ресурсов, которые были необходимы для ведения войны с готами, и поэтому они оказались беспомощными. Спрятанные монеты остались под Хрубешувом. Они не могли вернуться за ними и не могли набирать солдат. Вот почему готы беспрепятственно распространились по всему юго-востоку». Анджей Козловский отмечает, что в то время годовое жалование римского легионера составляло 300 динариев, так что даже в Риме подобный клад был бы крупным сокровищем, а среди варварских народов на окраинах империи его ценность была куда выше.

Монеты реставрируется и изучаются специалистами из Варшавского университета. Из-за их большого количества эта работ займет не меньше года. Потом клад планируют выставить в музее Хрубешува.