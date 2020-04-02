Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что республика рассчитывает импортировать в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

«Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель», — сказал Румас, которого цитирует госагентство БелТА.

«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель», — отметил премьер.

Румас подтвердил, что поставки российских НК будут осуществляться без премий.

«Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около $4 за баррель», — сказал премьер-министр.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Беларусь считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева — «Русснефтью» и «Нефтисой».

В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти — через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ «Нафтан» и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Беларуси составили 570 тыс. тонн.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 24 марта заявил, что с апреля российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов. Кроме того, по его словам, с учетом нового механизма субсидирования поставок нефти в Беларусь, в Минске будут выбирать российских поставщиков исходя из дополнительных преференций с их стороны. «Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии», — сообщил он. «Это компании Гуцериева (глава ГК «Сафмар» Михаил Гуцериев — ИФ), небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет», — подчеркнул белорусский премьер.

В концерне «Белнефтехим» в четверг утром констатировали отсутствие окончательных договоренностей с крупными российскими НК. 31 марта концерн сообщил, что минимальный объем нефтепереработки в апреле составит 1 млн тонн, но стоит задача увеличить его до 2 млн тонн. Поставки танкерной нефти в апреле сохранятся.