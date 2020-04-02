БАТЭ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Согласно ей, клуб в прошлом году потратил на трансферы 1,4 млн рублей (680 тысяч долларов по среднему курсу за 2019 год).

Получил БАТЭ от трансферных сделок 3,2 млн рублей (1,55 млн долларов). Отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2019 года БАТЭ остались должны: «Хапоэль» — 100 тысяч евро за трансфер Николича, а также «Црвена Звезда» — 705 тысяч рублей (337 тысяч долларов). В сербский клуб в 2019 году перешли два футболиста — Мирко Иванич и Неманя Милунович.

Отчет целиком доступен здесь.