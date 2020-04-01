Из-за пандемии коронавируса отменён теннисный турнир Большого шлема в Уимблдоне.

Об этом в среду сообщили организаторы, отметив, что приняли решение «с большим сожалением», передает «Радио Свобода».

Турнир в Уимблдоне отменен впервые с 1945 года. Теперь соревнования, 134-е по счету, пройдут с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее из-за ситуации с распространением коронавируса на год перенесли летнюю Олимпиаду в Токио, чемпионат Европы по футболу и отменили чемпионат мира по хоккею.

Пандемия также отразилась на планах проведения крупных политических и культурных мероприятий.