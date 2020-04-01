Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев в комментарии TUT.BY заявил, что Министерство здравоохранения должно улучшить информирование граждан о ситуации с коронавирусом в стране: «Население должно иметь полную информацию о рисках и о том, как ситуация развивается и какие меры принимаются. Недостаток информации может спровоцировать страх».

По словам Батыра Бердыклычева, очень важно своевременно информировать население о распространении вируса.

— Информирование должно быть регулярным и достаточно открытым, чтобы население имело полную информацию о рисках, о том, как ситуация развивается и какие меры принимаются. Недостаток информации может спровоцировать страх, поэтому важный элемент борьбы с эпидемией — вовлечение населения, — подчеркивает представитель ВОЗ. — Минздрав выполняет меры, которые находятся в его компетенции, но такая чрезвычайная ситуация также требует межведомственного подхода: нужно активизировать взаимодействие между всеми министерствами и ведомствами и по медицинской части, и по экономической части, и по социальной поддержке.

Общее количество случаев коронавируса Минздрав с 31 марта не сообщает, 30 марта говорилось о 152 случаях. Известно, что умерло два пациента с коронавирусом.

«Мы обсуждаем с Минздравом этот вопрос. И, конечно, считаем, что если бы подача информации была более регулярной и полной, было бы гораздо лучше. Наша рекомендация достаточно четкая и сильная — улучшить этот компонент, однозначно», — прокомментировал представитель ВОЗ.