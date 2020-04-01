Витебский облздрав 31.03.20 рассказал, от кого мог заразиться витебский актер Виктор Дашкевич. В эфире телеканала «Беларусь 1» замначальника Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева проинформировала, что он заразился во время репетиции от гражданина, который приехал из зарубежья.

Дашкевич, по словам Ковалевой, поступил в больницу 24.03.20 с диагнозом «двусторонняя пневмония».

У мужчины также были сопутствующие заболевания: дыхательная недостаточность второй степени, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких тяжелого течения, пневмосклероз, хроническая недостаточность кровообращения, хроническое легочное сердце.

Специалист сообщила, что Дашкевичу в процессе лечения сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. По словам Ковалевой, все это осложнило течение основного заболевания. Она также сообщила, что у членов семьи актера Коласовского театра диагноз «коронавирусная инфекция» не был подтвержден.

Ковалева: «При проведении анализа, как данный пациент мог получить данную инфекцию, было установлено, что мужчина контактировал с потенциальным источником — гражданином из зарубежья, инфицирование произошло во время репетиции».

75-летний заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич скончался в ночь с 30 на 31 марта 2020 года. Об этом сначала сообщила дочь актера. Позже его смерть официально подтвердило Министерство здравоохранения.