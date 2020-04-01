В немецкой земле Гессен опрокинулся грузовик, груженный древесными плитами, которым управлял 44-летний мужчина из Беларуси, сообщает belmir.by со ссылкой на местную полицию.

Произошло ДТП в понедельник 30 марта около 12.15. Фура двигалась по автобану А5 из коммуны Фернвальд в коммуну Райскирхен.

По неустановленной причине транспортное средство съехало с дороги вправо. Водитель попытался вернуть его назад и не уйти в занос, но в итоге тягач с полуприцепом опрокинулись на обочину.

На разгрузку и буксировку попавшего в аварию автопоезда ушло несколько часов. Наш соотечественник не пострадал. Общий материальный ущерб оценили в 50 тысяч евро.