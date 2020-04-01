Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Беларуси, которые были введены еще в 2004 году.

Текст соответствующего документа был опубликован на сайте Европейского Совета в среду, 31 марта.

Как сообщили в Совете ЕС, к санкциям кроме Украины присоединились Северная Македония, Черногория и Албания. Присоединились также некоторые другие страны – Босния и Герцеговина, Норвегия и Лихтенштейн.

Таким образом, поддержав эти санкции, Украина обязуется проводить свою внешнюю политику с Беларусью исходя из европейских ограничительных мер.

Согласно этим ограничениям, на страну наложено эмбарго на поставки оружия, заморожены активы в европейских банках и запрещен въезд в Евросоюз для лиц, причастных к исчезновениям оппозиционных политиков, бизнесмена и журналистов.