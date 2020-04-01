Совет Министров утвердил временные меры по стабилизации ситуации на потребительском рынке. Согласно постановлению № 184 от 30 марта 2020 года рост цен на товары и тарифов на услуги не может составлять более 0,5 % в месяц, сообщили изданию «Минск-Новости» в пресс-службе правительства.

Так, ряду ведомств и отраслевых объединений — Минстройархитектуры, Минздраву, Минлесхозу, Минпрому, Минсельхозпроду, «Беллегпрому», «Беллесбумпрому», «Белгоспищепрому», «Белнефтехиму» — следует не допускать роста отпускных цен на товары и тарифов и услуги, оказываемые подчиненными организациями, более чем на 0,5 % в месяц. Кроме того, производители должны обеспечить поставки продукции в розничную торговую сеть с учетом потребностей внутреннего рынка. Юридическим лицам и ИП, которые производят и ввозят товары или оказывают услуги, также следует не допускать роста цен и тарифов более чем на 0,5 % в месяц.

Более высокие цены можно устанавливать лишь по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров. Согласование потребуется и для тех госорганов и организаций, которые осуществляют регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством.

Выполнение постановления и соблюдение ассортиментного перечня товаров в торговых точках будут контролировать Министерство антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомы и Мингорисполком.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует до 30 июня 2020 года.