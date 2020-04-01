Именно во столько обошлись телеканалу «Матч ТВ», который заключил контракт на указанную сумму, права на трансляцию чемпионата Беларуси по футболу, сообщает Betting Insider со ссылкой на «надежный источник телеканала».

Также Betting Insider пишет, что контракт является гибким и может быть приостановлен, если чемпионат Беларуси окажется под угрозой приостановки из-за коронавируса (как это случилось со всеми спортивными соревнованиями в других странах).

Сообщается, что телеканал «Матч ТВ» уже провел трансляцию двух стартовых туров. Права на трансляцию чемпионата Беларуси по футболу также уже приобрели и начали транслировать такие страны как Словения, Северная Македония, Черногория, Болгария, Литва, Израиль, Индия, Украина, Сербия, Хорватия, Черногория и Босния и Герцеговина.