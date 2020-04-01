Большинство из возможных реформ, связанных с развитием накопительной системы, не вызывает интереса у населения, так как людям нечего накапливать.

Таков один из выводов, содержащийся в работе «Отношение населения к пенсионной системе Беларуси», подготовленной экономистом Исследовательского центра ИПМ Глебом Шимановичем. Работа подготовлена в рамках проекта «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форуму».

Как отмечает Глеб Шиманович, население имеет ограниченные знания о том, как функционирует пенсионная система и каким образом она финансируется. Во многом это связано с отсутствием интереса к данной теме. При этом выход на пенсию у населения вызывает скорее негативные эмоции, так как государственная пенсия, по мнению респондентов, не способна обеспечить безбедную старость.

«Причину этого участники опроса видят в общем уровне экономического развития, который предопределяет низкий размер пенсий. Соответственно, реформы существующей пенсионной системы не воспринимаются населением, как выход из создавшейся ситуации. Большинство из возможных реформ, связанных с развитием накопительной системы, изменением принципов расчета пенсий в пользу большей их дифференциации, не вызывает интереса у населения. Развитие накопительной части сдерживается низким уровнем доходов населения и невозможностью делать сбережения. Невысокая ценность в восприятии респондентов усиления дифференциации размера пенсий и их большей привязки к объемам страховых взносов объясняется устоявшимся восприятием пенсии как социального пособия, а не персональных накоплений отдельного человека», — говорится в работе.

При этом участники опроса не считают, что данные реформы невозможны. Наибольшую заинтересованность население высказывает в вопросе учета страхового стажа, так как существенная часть респондентов рискует не выработать его до достижения пенсионного возраста. Кроме того, участники опроса не хотели бы дальнейшего повышения пенсионного возраста, но считают, что оно скорей всего произойдет.

Как пишет исследователь, основной стратегией решения проблемы для себя респонденты видят в сохранении занятости при достижении пенсионного возраста. Однако пенсионеры и люди в предпенсионном возрасте – группы с самым высоким риском потери работы. При этом подавляющее большинство респондентов считает, что при достижении пенсионного возраста людей с большой вероятностью увольняют (так считает 86.3% респондентов, ответивших на соответствующий вопрос) или переводят на низкооплачиваемые должности (70.2%). Найти же новую работу, по мнению участников опроса, пенсионерам зачастую невозможно (89.1% респондентов).

«Таким образом, важным направлением экономической политики, которое способно поддержать благосостояние пенсионеров, является создание благоприятных условий для трудоустройства людей в пенсионном возрасте», — резюмирует экономист.