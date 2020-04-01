Речичанка удостоена премии международного фотоконкурса в Бразилии за снимок из роддома

Фотограф Илона Чвань 21 марта стала призёром Outstanding Award Maternity — Международного фотоконкурса для любителей и профессионалов «Выда-ющаяся премия материнства». Её фотография, на которой запечатлён момент первой встречи малыша с мамой, сделанная в Речицком роддоме, названа одной из лучших, пишет издание Сильные Новости.

Outstanding Award Maternity проходит уже много лет, и в этом году работы оценивали судьи из Индии, Англии и Мексики.

По словам Илоны, по иронии судьбы призовой стала фотография со второй съёмки в роддоме:

— Съёмка первых родов была 8 августа, а этот снимок я сделала на следующий день — 9 августа. На фото Валерия Иовенко — мамочка, у которой родился третий мальчик, зовут его Леон. Роды были путем кесарева сечения. В кадр как раз попал момент, когда мама и малыш впервые увидели друг друга.

Съёмка родов на данный момент — главная специализация Илоны. В её аккаунте в Instagram множество чёрно-белых фото, на которых навсегда запечатлены самые важные и эмоциональные моменты каждой семьи.