Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до семи лет за нарушение карантина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 1 апреля, пишут «Известия».

В соответствии с законом, если несоблюдение заболевшим гражданином карантинных предписаний повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание устанавливается в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы до семи лет.

Ужесточение наказания за нарушение карантина инфицированными гражданами связано с осложнением эпидемиологической ситуации в стране. По данным оперативного штаба на 1 апреля, в России число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, достигло 2777.