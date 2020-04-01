Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Могилевской области.

Об этом заявила главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас, передает Sputnik.by.

Коронавирусная инфекция на сегодня подтверждена в большинстве областей республики. Еще накануне на Могилевщине заявляли об отсутствии пациентов с COVID-19.

Как сообщается в среду на сайте облисполкома, на сегодняшнее утро в области все же зафиксирован коронавирус.

«Это жительница Кричева 33 лет, которая была в длительной командировке в Витебске. В настоящее время она полностью обследована, проведен весь спектр противоэпидемических мероприятий. Женщина находится в Могилевской инфекционной больнице и получает необходимое лечение. Ее состояние стабильно», – проинформировала Бас.

Как отметила главный внештатный инфекционист области, все контактные лица были обследованы.

«На утро получены все отрицательные результаты. В настоящее время в Кричеве проходятся противоэпидемические мероприятия», – добавила она.