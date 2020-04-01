Количество новых случаев инфицирования COVID- 19 нарастает стремительно, только за последние сутки зарегистрировано более 70 тысяч случаев заражения, в Тайланде пообещали сажать в тюрьму и штрафовать тех, кто рискнет пошутить в День дурака о коронавирусе.

Более 858 тысяч человек в мире заражены коронавирусом по состоянию на утро среды. Жертвами коронавируса в разных странах мира стали 42 151 человек, за сутки скончалось почти 4,5 тысяч — таковы данные университета Джонса Хопкинса, осуществляющего круглосуточный мониторинг COVID-19 в мире, сообщает Sputnik.

На первом месте по заболеваемости остается США – темпы роста заболеваемости здесь очень быстрые. Первая десятка самых болеющих стран мира на утро среды выглядит следующим образом:

1. США — 189 035 заболевших / 3 900 умерших

2. Италия 105 792 / 12 428

3. Испания 95 923 / 8 464

4. Китай 82 290 / 3 310

5. Германия 71 808 / 775

6. Франция 52 836 / 3 532

7. Иран 44 605 / 2 898

8. Великобритания 25 481 / 1 793

9. Швейцария 16 605 / 433

10.Турция 13 531 / 214

За последние сутки в десятку попала Турция, заменив в ней Бельгию. Вирус зарегистрирован в 180 странах мира – информация о первых заболевших пришла из Бурунди.

Эпицентр сместился в США

Вирус показывает стремительный рост в США. Число скончавшихся от коронавируса в Штатах за последние сутки составило не менее 770 человек, что стало рекордной для страны отметкой, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои подсчеты.

Самое большое число заражений регистрируется в Нью-Йорке – количество жертв там перевалило за тысячу, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.

По последним данным, число жертв достигло 1096, выявлен 41771 случай заболевания. Госпитализированы 8549 человек.

Белый дом озвучил печальный прогноз

Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, такие пронозы обнародовала во вторник пресс-службой Белого дома.

Благоприятный сценарий, при условии «вмешательства» властей, т.е. принятия мер по уменьшению негативных последствий от пандемии предполагает смертность от 100 до 220 тысяч человек.

В случае отсутствия вмешательства смертность составит 1,5-2,2 миллиона человек.

Пик смертности от коронавируса в США придется на 15 апреля – в этот день могут умереть 2214 человек. Затем смертность будет снижаться, достигнув к 1 июня уровня примерно в 250 умерших в день и менее 100 умерших к 1 июля.

ВОЗ больше не публикует данные о выздоровевших

Всемирная организация здравоохранения перестала публиковать данные о количестве выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, так как не все страны сообщают эти данные, пояснил «РИА Новости» официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

«Что касается случаев выздоровлений за пределами Китая, у нас нет единых данных из разных источников о том, как много официально подтвержденных случаев выздоровления от COVID-19, потому что не все страны систематически сообщают нам эти данные. Во многих странах у людей еще не было шанса поправиться, так что по мере развития ситуации у нас могут появиться новые данные», — сказал он.

COVID-19 является новой болезнью — необходимо получить больше эпидемиологических данных о том, как вырабатывается иммунитет к данному вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.

По рекомендациям ВОЗ, пациент может быть выписан из больницы после проведения последовательно, с разницей как минимум в 24 часа, двух негативных тестов на вирус.

Карантин и штрафы

Чтобы не допустить распространения опасного вируса многие страны объявили карантин. Так, в Азербайджане, где карантин действует с 24 марта, его условия были ужесточены — во вторник было объявлено, что до 20 апреля закрывается бакинское метро.

Полиция Израиля выписала уже 4,2 тыс. штрафов за нарушение правил карантина и изоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса. Причем 3,1 тыс. из них — за пребывание в общественных местах на большом расстоянии от дома без уважительных причин, сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. Штрафы составляют от 500 шекелей (около 140 долларов) до 5 тыс. шекелей (около 1,4 тыс. долларов).

В Казахстане привлекли 32 человека к административной ответственности в виде ареста за попытку проникновения в зоны карантина в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев. За нарушения установленных ограничений виновные лица будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа до 25 тысяч тенге (около 56 долларов) или ареста до 15 суток, сказал он.

В Армении карантин продлен до 10 апреля, заявил глава правительства страны Никол Пашинян. Он отметил, что такое решение было принято из-за зафиксированных новых случаев коронавируса.

Москва: 5 новых смертей и заражение главврача

Пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, их возраст – от 61 до 74 лет, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое страдали сахарным диабетом, одна из пациенток имела онкологические заболевания. Пациент с тяжелыми заболеваниям и подтвержденным коронавирусом скончался также в Перми.

Главный врач больницы в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом из Москвы Денис Проценко заявил вчера о положительном тесте на COVID-19. Он изолировался и продолжит управлять клиникой дистанционно.

С такими вещами не шутят

В Тайланде заявили, что первоапрельские розыгрыши и шутки о коронавирусе могут закончиться для шутника тюремным сроком. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря генеральной прокуратуры страны Косонлават Интхучунйонг на своей странице в Facebook.

«Шутки и обман в День дурака 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях чрезвычайного положения будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тысяч таиландских бат (около 1,3 тысячи долларов)», — говорится в посте заместителя пресс-секретаря.

В Нидерландах выздоровела 101-летняя старушка

Впрочем, небольшой повод ля оптимизма в этой лавинной статистке заболеваемости все-таки есть. Так, в возрасте 101 года в Нидерландах выздоровела женщина, зараженная новым типом коронавируса. Старушку уже выписали из больницы в провинции Южная Голландия сообщило местное издание NL Times.

Во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о продлении как минимум до 28 апреля принятых в стране ограничительных мер в рамках сдерживания коронавируса.

Поправился также князь Монако Альбер II – он готов покинуть карантин, чтобы воссоединиться с семьей. Об этом говорится в сообщении канцелярии князя.

О положительном тесте князя Монако Альбера II на коронавирус стало известно 19 марта, то есть менее двух недель назад. Вместе с тем в официальном сообщении для прессы подчеркивалось,

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.