Как мошенники пытаются нажиться на страхах перед захлестнувшей мир инфекцией, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома.

— Из-за эпидемии коронавируса активизировались банковские мошенники. Они пользуются незнанием и растерянностью людей перед неизвестным заболеванием, нацеливаясь на их счета и персональные данные. Например, имитируют официальную рассылку на мобильные телефоны и сообщают об одностороннем решении банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом в соответствии с постановлением Совета Министров, которого на самом деле не существует, — говорит официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — В таких сообщениях есть ссылка, при переходе по которой запрашиваются личные данные. Завладев ими, аферисты запросто могут лишить вас всех сбережений.

В связи с этим милиционеры дают некоторые рекомендации. Во-первых, нужно игнорировать подобные сообщения. Во-вторых, не следует переходить по содержащимся в них ссылкам. В-третьих, никому нельзя сообщать данные карты, CVC-код (три цифры на обороте) и пароли из SMS-сообщений.

— Кроме того, мошенники могут ходить по квартирам и предлагать сделать прививки от коронавирусной инфекции. Разумеется, не бесплатно. Ни в коем случае не ведитесь на это: вы потеряете не только деньги, но и подвергнете свое здоровье опасности, ведь не известно, какой препарат они будут вводить, — продолжает Н. Ганусевич. — Также под предлогом проведения дезинфекции злоумышленники могут проникать в квартиры и совершать кражи.

Необходимо знать, что медицинские работники приходят с визитом, только предварительно созвонившись с пациентом. В случае если вы сомневаетесь, что перед вами представитель здравоохранения, можете позвонить в регистратуру поликлиники или стол справок.

Что касается социальных работников, то они должны иметь при себе бейдж, разработанный комитетом по труду и городским центром соцобеспечения, удостоверение, маску и антисептик. Их повседневная одежда — без жилетов и каких-либо наклеек на ней. Кроме того, рабочее время соцработников с 9:00 до 18:00.

— В любом случае, если к вам домой пришел неизвестный и вызывающий подозрения человек, незамедлительно обращайтесь к своему участковому либо звоните на линию «102», — советует Н. Ганусевич.

Официальный представитель милицейского главка особенно подчеркивает: наиболее подвержены влиянию аферистов пожилые люди. Под видом врачей мошенники предлагают старикам провериться на наличие опасного заболевания, а попав к ним в квартиру, уносят из нее деньги и ценные вещи.

Злоумышленники могут прибегать и к другим способам обмана, запугивая стариков по телефону. Жертвам сообщают, что те ехали в одном поезде или автобусе с зараженным человеком. Пользуясь растерянным состоянием своих собеседников, они выведывают реквизиты их банковских карт.

Кроме того, пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в Интернете. К примеру, аферисты рассылают письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и получают доступ к персональным данным, а также организовывают сбор лжепожертвований на борьбу с заболеванием.