Коллегия ЕЭК 31 марта ввела запрет на вывоз из Евразийского экономического союза отдельных видов продовольствия. Об этом рассказали в пресс-службе комиссии.

Решение было принято в рамках «второго пакета» мер по стабилизации экономической ситуации в ЕАЭС на фоне распространения коронавируса.

Среди продуктов, которые теперь нельзя вывозить в том числе из Беларуси, — репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

По мнению специалистов, введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Запрет будет действовать до 30 июня. Решение вступит в силу спустя десять дней с даты его публикации на сайте ЕЭК.