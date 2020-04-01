Очередные выборы президента Беларуси пройдут в стране в соответствии с установленными законодательством сроками. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Это важное политическое мероприятие пройдет в нашей стране, я думаю, как всегда, организованно, дружно, слаженно, — сказала Наталья Кочанова. — Я работала и в Минске, и в регионе, и знаю активность наших граждан. У меня нет никаких сомнений, что все будет удачно и благополучно».

Вопросы проведения избирательной кампании обсуждались на недавней встрече главы государства с председателем Совета Республики. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимости в переносе президентских выборов нет, они пройдут в соответствии с установленными законодательством сроками.

«Мы в ближайшее время с ЦИК посоветуемся, обсудим наиболее приемлемое время для проведения этой избирательной кампании», — отметила спикер.