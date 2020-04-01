Известная актриса украинского происхождения Мила Йовович показала, как ее старшая дочь читает на русском языке без акцента. Ролик звезда разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах 12-летняя Эвер читает рассказ о крысе Поле и жабе Ларисе, который сама и написала. Девочка стоит посреди комнаты и читает произведение с листа.

Йовович отметила, что дочь активно и старательно учит русский язык. Эвер ежедневно читает и пишет на русском в школе.

Сама Мила Йовович родилась в Киеве, ее отец был родом из Черногории, мать из России.