Известная актриса украинского происхождения Мила Йовович показала, как ее старшая дочь читает на русском языке без акцента. Ролик звезда разместила на своей странице в Instagram.
На кадрах 12-летняя Эвер читает рассказ о крысе Поле и жабе Ларисе, который сама и написала. Девочка стоит посреди комнаты и читает произведение с листа.
Йовович отметила, что дочь активно и старательно учит русский язык. Эвер ежедневно читает и пишет на русском в школе.
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My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party.🤦🏻♀️ If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy!😘 Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин🤦🏻♀️😂 Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!😘
Сама Мила Йовович родилась в Киеве, ее отец был родом из Черногории, мать из России.