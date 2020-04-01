Белсат: второй смертельный случай от коронавируса в Витебске

30 марта в Витебске от пневмонии умерла пациентка железнодорожной больницы. Дочь говорит, что у женщины был обнаружен коронавирус. В официальных источниках об этом сказано не было.

Смерть женщины Belsat.eu подтвердила ее дочь, которая утверждает, что медики обнаружили коронавирус:

– У меня мама умерла здесь [Витебский областной клинический специализированный центр, либо Железнодорожная больница. – Belsat.eu] от коронавируса. Вчера умерла, в 5 часов где-то. Две недели она здесь лежала. Одно- или двухсторонняя развилась пневмония. Она дышала изначально, а потом перестала дышать. То есть ей включили этот аппарат искусственного дыхания. Брали, естественно [анализы. – Belsat.eu], нашли положительный вирус (COVID-19), – говорит Наталья Чепик, дочь покойной Александры Чепик.

Александра Чепик была на пенсии и не покидала границ Беларуси. Первой в семье заболела ее дочь Наталья. Она также не посещала другие страны, однако заболела простудой и 5 суток отлежала с температурой, после чего ее положили в тубдиспансер на 10 дней.

– Они [медики. – Belsat.eu] сказали, вирус. В Минск отправляли мазки и не подтвердили (COVID-19). Как простуда. У меня потом кашель начался неприятный. Очень сильный. Сухой. Ты кашляешь, и все тело прыгает и прыгает от того, что раздражает так. Настолько неприятно, – описывает симптомы своей болезни Наталья Чепик.

В это же время почувствовала себя больной и мать Натальи, однако в больницу, по словам дочери, она легла не сразу.

– Она сразу была дома, но, когда меня забирали, у нее уже температура была. Я думаю, почему она не поехала? Знаете, наши люди все на позитиве – нас это не касается. А потом оказывается…

В результате у женщины развилась пневмония, из-за которой ее и положили в Железнодорожную больницу Витебска. 30 марта Александры Чепик не стало.

– Говорили, что это коронавирус. Сразу сказали: фрагмент. Я не знаю, почему эпидемиолог сказал «фрагмент», как это понимать. Но потом я позвонила сюда в больницу, они сказали: какой фрагмент? Коронавирус! – рассказывает Наталья Чепик.

Наталья Чепик говорит, что умершую завезли в областной морг, где будут вскрывать и писать заключение. Женщина опасается, что в заключении могут скрыть факт коронавируса и поэтому хочет, чтобы об этом случае узнали люди.

– Наши власти лгут, вы должны писать правду. Я видела эту ложную информацию, что у нас якобы все излечиваются, по Euronews. Я сегодня не спала целую ночь, крутилась лента [в новостях. – Belsat.eu] и про Беларусь эта строка была именно, что в Беларуси все прекрасно. Они напишут о коронавируса не будет, – возмущается Наталья.

На момент выхода материала власти Беларуси не подтвердили второй случай смерти у человека с COVID-19 в Витебске. Однако из рассказа дочери умершей следует, что эта смерть произошла раньше, чем подтвержден случай у витебского актера Виктора Дашкевича.

КСТАТИ

В свидетельстве о смерти Виктора Дашкевича прчиной смерти коронавирус не назван. Указано — «Пневмония неуточненная». Копи. документа в своем телеграм-канале опубликовало Еврорадио.