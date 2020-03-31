В Витебске умер больной с подтвержденным коронавирусом. Речь идет о 75-летнем актере Коласовского театра Викторе Дашкевиче. Факт смерти мужчины TUT.BY подтвердила его дочь Виктория. Это произошло ночью 31 марта.

У него и жены было воспаление легких, этот диагноз им поставили в поликлинике. Мужа и жену отправили на госпитализацию в тубдиспансер. Однако он был переполнен, супругам выписали антибиотики и отпустили домой, рассказывала «Нашай Ніве» жена Дашкевича.

Дома у актера была температура. Дежурный врач сказала, что нужно немедленно ехать в больницу.

Супругов положили в разные палаты в кожвендиспансере. Взяли тесты на коронавирус, но сказали, что результаты отрицательные.

Вместе с актером находился мужчина, которого позже забрали из больницы. Почему и куда — никто не сказал. Затем он лежал с другими тремя мужчинами.

24 марта актеру стало хуже, и его перевели в учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический специализированный центр». Там взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта стало известно, что результат положительный.

Жену актера выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине.

А ее муж был в реанимации, на аппарате ИВЛ.

За границу актер не ездил.

Драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске отменил спектакли до 18 апреля. Карантина в театре не было, а отмену спектаклей дирекция объясняла тем, что зрительный зал практически пуст.

На больничном по состоянию на 31 марта были 11 сотрудников театра: «Есть воспаление [легких], есть ОРЗ, есть ОРВИ — у всех разные диагнозы. Но два, а возможно, и три сотрудника уже завтра [31 марта] выходят на работу».

В учреждении действуют все санитарные меры по профилактике, уверял директор драмтеатра: «Мы постоянно держим связь с эпидемиологами, выполняем все их рекомендации».

Виктор Дашкевич работал в театре им.Якуба Коласа с 1981 по 1990 год, а с 1991 по 2007 год был руководителем труппы. Он исполнил десятки ролей на сцене. Заслуженный артист Беларуси (2016 г.), награжден медалью Франциска Скорины (2010 г.), почетными грамотами Кабинета Министров (1996 г.) и Национального собрания Республики Беларусь (2006 г.) и другими наградами.