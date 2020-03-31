В Витебске более десятка врачей заразились коронавирусом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

«Вот в Витебске знаю — врачи первого уровня — те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, врачи заразились контактируя с пациентами и не принимая необходимые меры предосторожности. «Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами», — подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что в целом в Беларуси уже вылечили от коронавируса более ста человек. Он поблагодарил за это врачей. «Этим врачам я хочу сказать спасибо. За то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы!»

В связи со смертью актера в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус, Лукашенко отметил, что у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания. «Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — добавил он.

«Мы подозреваем, что кроме пневмонии и других болезней был и этот вирус. Мы же просили. Ему завтра будет 80 лет, чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь? — цитирует президента «Звязда». — Стариков однозначно нужно беречь, потому что у них ослабленный иммунитет. И во-вторых, у них букет заболеваний… Слушайте, уже более 10 лет он на пенсии. Пошел на работу. Я не осуждаю. Может, просто мужественный человек, но надо поберечься. А если люди этого не понимают, мы ничего в этом плане не сделаем».

Как сообщалось ранее, в Витебске умер заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич, актер Коласовского театра. У него был подтвержден коронавирус, ему было 75 лет.