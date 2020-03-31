Правительство Туркменистана запретило государственным СМИ использовать слово «коронавирус». Одновременно его убрали из брошюры Минздрава, которую распространяют по больницам и учебным заведениям, сообщает издание «Репортеры без границ» (RSF).

Глава RSF Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье заявила, что эта мера ставит под угрозу здоровье и жизнь находящихся в Туркменистане людей.

«Такое отрицание информации не только угрожает туркменским гражданам, подвергающимся наибольшему риску, но также усиливает авторитаризм, навязанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Мы настоятельно призываем международное сообщество отреагировать и привлечь его к ответственности за систематические нарушения прав человека», — сказала Кавелье.

13 марта Бердымухамедов отдал распоряжение о фумигации общественных мест дымом гармалы. Им же глава Туркменистана посоветовал жителям страны защищаться от вируса.

По официальным данным в Туркмении нет ни одного больного коронавирусом. К 31 марта по всему миру коронавирусом заразились около 786 тысяч человек, почти 38 тысяч умерли.