В Алматы определено специальное место, полигон, для захоронения возможных жертв коронавируса COVID-19, сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

«Алгоритм утвержден штабом. В случае выявления летальных случаев с коронавирусной инфекцией, они не подвергаются вскрытию, сразу дезинфицируется тело, укладывается в определенное выделенное средство изоляции, это может быть средство защитного плана. Также допускается ограниченное количество для захоронений. Полигон для захоронения (…) уже определён», — сказала Молдагасимова на брифинге в понедельник.

По ее словам, при захоронении жертв COVID-19 будут применены меры безопасности «как и при случаях особо опасных инфекций».

Она также проинформировала, что «вскрытие не производится, кремация не проводится».

По данным на 12:45 30 марта в Казахстане подтверждены 294 случая заражения коронавирусом, из них в Нур-Султане — 167, Алматы — 73, в Атырауской области — 12, Акмолинской — девять, в Карагандинской и Алматинской областях — по семь, в Кызылординской области — пять, в Жамбылской области — три, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях — по два, в Северо-Казахстанской, Мангистауской областях — по одному.

По данным властей, 20 человек в Казахстане вылечились от коронавируса. Один человек скончался.