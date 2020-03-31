Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля предъявил обвинения редактору «Ежедневника» Сергею Сацуку.

Как говорится в официальном сообщении, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования – компании «Анимед», — уточняется в информации.

«В настоящее время в рамках возбужденного уголовного процесса ведутся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия. Материалы уголовного дела планируются к передаче в Следственный комитет Республики Беларусь», — сообщает ДФР КГК.

Напомним, что один из основателей и редактор «Ежедневника» Сергей Сацук был задержан 25 марта 2020 года и в настоящее время находится в СИЗО №1.