«Белавиа» временно отменяет рейсы в Москву, Украину и Казахстан. Такая информация опубликована на сайте авиакомпании.

Причина — приостановка международных авиаперевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом. «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам:

— в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) до 30 апреля;

— в пункты Казахстана (Нур-Султан, Алматы) с 31 марта до 14 апреля;

— во все пункты Украины (Киев, Одесса, Львов, Харьков) до 24 апреля.

В связи с постоянно меняющейся ситуацией на рынке сотрудники авиакомпании просят проверять обновления об отмененных рейсах в связи с эпидемией коронавируса на сайте перевозчика. Вернуть деньги или изменить дату вылета можно до 31 декабря 2020 года.