В Бельгии за последние сутки от коронавируса умерли 98 человек, в том числе 12-летняя девочка.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RTBF.

«Это эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких», — сказал представитель правительства Бельгии.

Всего в Бельгии от коронавирусной болезни умерли 705 человек.

На данный момент с симптомами госпитализированы 4920 человек, из них 485 человек — за последние сутки. 1021 человек находится в реанимации.

Число выздоровевших увеличилось до 1696.