Министр внутренних дел Беларуси генерал-майор милиции Юрий Караев назначил на должность начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД полковника милиции Олега Сильвестровича, сообщили в МВД.

Ранее Сильвестрович возглавлял управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома.

Также сообщается о назначении начальником Управления Госавтоинспекции г. Минска полковника милиции Сергея Бабича.

С сентября 2019 года Бабич возглавлял специальное подразделение дорожно-патрульной службы «Стрела» МВД Республики Беларусь.