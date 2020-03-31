В одной из гостиниц Витебска двое жителей Климовичского района, 40-летний и 28-летний мужчины, устроили пьяную драку, которая переросла в поножовщину. Сообщение об инциденте поступило в милицию областного центра ночью 21 марта 2020 года.

40-летний мужчина был задержан, а его 28-летний товарищ попал в больницу с ранением. Жители Климовичского района, как было установлено впоследствии, вместе приехали в Витебск на заработки и поселились в одной комнате в гостинице.

Перебрав со спиртным, в один из вечеров ранее судимый 40-летний мужчина решил со своим 28-летним товарищем поделиться жизненным опытом. Однако тот не стал слушать поучительные речи, из-за чего между мужчинами возникла словесная перепалка, переросшая в драку. 40-летний мужчина в какой-то момент схватил нож и нанёс несколько ударов своему оппоненту.

Возбуждено уголовное дело.