Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в настоящее время республика находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.

«Мы сейчас — это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости — находимся на пике. Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — сказал Лукашенко во вторник на встрече с председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Президента цитирует госагентство БелТА.

«Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение», — добавил он.

Комментируя в связи с эпидемиологической обстановкой ситуацию в экономике, Лукашенко отметил, что в Беларуси «самая тяжелая проблема — это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату».

Белорусский президент вновь привел в пример одно из высказываний президента США Дональда Трампа. «Тут (позиция власти по ситуации в экономике на фоне коронавируса – ИФ) у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал», — отметил Лукашенко.

«Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно», — заявил президент.