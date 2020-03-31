Складывающаяся обстановка в Беларуси пока не дает оснований для переноса президентских выборов. Об этом президент заявил сегодня на встрече с председателем Совета республики Натальей Кочановой, передает БЕЛТА.

«Этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований их переносить. Как некоторые (что удивительно — не то враги, не то соперники) нам подсказывают: не надо проводить. Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена: если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает», — сказал Александр Лукашенко.

Наталья Кочанова рассказала журналистам, что дата проведения избирательной кампании будет определена после обсуждения с ЦИК. «Выборы будут проведены в нашей стране в четко установленные сроки в соответствии с законом, — подчеркнула она. — Никакого переноса выборов не будет, это однозначно».