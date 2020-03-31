Министр здравоохранения Владимир Караник направлен в Витебскую область для работы на месте, заявил во вторник на встрече с главой Совета республики Натальей Кочановой президент Александр Лукашенко, передает Sputnik.

Витебская область – один из центров распространения коронавируса в Беларуси. Ситуацию на встрече с главой верхней палаты парламента, когда-то работавшей мэром Новополоцка, обсудил сегодня президент.

«Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области. Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда, и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости», — заявил Лукашенко, его слова привели в Telegram-канале «Пул первого».

По словам президента, сегодня в области работает глава Минздрава Владимир Караник: «я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы».

Во вторник стало известно о кончине актера Виктора Дашкевича, у которого был подтвержден коронавирус. Смерть артиста, как и ее причины, Минздрав пока не комментировал.

В целом в республике, по данным на 30 марта, зафиксировано 152 случая коронавируса. Информации по регионам распространения инфекции ведомство также не дает, как и данных о состоянии пациентов.