Принц Гарри и Меган Маркл начинают новую жизнь. Пара больше не представляет британскую корону. Сложить с себя звание «старших членов королевской семьи» они решили еще в январе, все это время шел переходный период. Что и ради чего теряют герцог и герцогиня Сассекские — в материале «МИР 24».

Британцы шутят: Brexit состоялся. А теперь вот и Megxit завершен. «Мегзитом» они называют окончание той самой скандальной истории – отстранение Гарри и его жены Меган Маркл от королевских обязанностей.

У них было время одуматься, но они не стали. Теперь они не величества уже. Добровольно с монаршьего Олимпа добро пожаловать в простой народ. По собственному желанию. Все, как и хотели два месяца назад.

«Мы намерены отступить от статуса старших членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву», – объявил Гарри.

Как же разозлилась тогда английская королева на своего младшего внука. Оказалось, Гарри и Меган даже не поставили родных в известность. Ни принца Чарльза, ни брата Уильяма, ни тем более Ее Величество.

«Гарри и Меган не гонятся за популярностью. Он, так же как и его мать – принцесса Диана, глубоко недоволен королевской ролью. Они глубоко преданы благотворительным проектам, как мы знаем, но в равной степени обращаться с вещами такими, какие они есть, и не принимать никаких советов, которые, по-видимому, они не делают, в высшей степени безответственны для любого королевского или кого-либо в общественной жизни», – указал королевский эксперт Ричард Фитцвильямс.

Даже сложно представить, как высока цена их решения. В буквальном смысле этого слова. Отказ от статуса «королевских высочеств» означает и конец государственного финансирования. До этого Гарри и Меган жили в загородной резиденции в километре от Виндзорского замка. Они объединили пять строений в одно, что обошлось налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов. На что не пойдешь ради королевской семьи. Но только не простолюдинов.

«Дело в том, что налогоплательщики не захотят финансировать это дальше. А тут еще и вопрос охраны. Очевидно, будет чрезвычайно дорого, потому что это надо будет распространять еще и на Северную Америку», – сказал Ричард Фитцвильямс.

Вначале они заявляли, что покинут Британию и вместе с сыном Арчи уедут жить в Канаду. Но недавно передумали – захотели пожить в Лос-Анджелесе, родном городе Меган. Дональд Трамп тут же отреагировал: добро пожаловать, но не бесплатно.

«Я большой друг и поклонник Королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США. Однако США не будут платить за их охрану. Они должны платить!» – сказал Дональд Трамп.

С сегодняшнего дня Меган и Гарри начинают вести самостоятельную жизнь. С этого дня пара больше не представляет интересы королевства ни в Великобритании, ни за ее пределами, а также утрачивает дипломатический статус.