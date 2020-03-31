В Израиле сделали видеоролик о механизме передачи коронавируса в обществе.

Видео опубликовано в Telegram-канале Los Solomas. «Наглядно показали, как передается инфекция. Посмотрите и будьте осторожны!» – подписали видеоролик.

Так, все зараженные поверхности в ролике выделили красным. На кадрах видно, как вирус передается от первого человека, который чихнул в свою ладонь, к другим: девушке, взявшейся за одну с молодым человеком дверную ручку; мужчине, который неосмотрительно нажимает на уже зараженную кнопку лифта; девушке, которая берет конверт у носителя инфекции и т.д.

Ранее в ВОЗ сделали уточнение: коронавирус передается посредством капель через воздух и контактным способом, просто по воздуху заражение не происходит.