Госдума России приняла в первом, втором и третьем чтениях закон, расширяющий полномочия правительства в связи с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте парламента.

Закон наделяет кабинет министров правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны или в ее части. Список причин для введения ЧС дополнен новым пунктом — распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Также закон дает правительству право устанавливать обязательные правила поведения при режимах повышенной готовности и ЧС. Кроме того, в условиях ЧС правительство сможет ограничить торговлю определенными медицинскими изделиями и ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

В России существует три режима функционирования государства: повседневный, режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации. Вводить два последних на всей территории страны раньше могла только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, которой руководит глава МЧС Евгений Зиничев. В отдельных регионах за это отвечали местные власти.

В Москве режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели 5 марта. К 19 марта на аналогичный режим перешли все регионы страны.

По данным на 30 марта, в России 1836 случаев коронавируса, 66 человек выздоровели, девять умерли.