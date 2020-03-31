Главврач Денис Проценко 24 марта показывал больницу президенту Путину.

У Дениса Проценко, главврача городской клинической больницы (ГКБ) № 40 в Коммунарке (Новая Москва), куда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19 и которую 24 марта посетил президент РФ Владимир Путин, диагностировано заражение коронавирусом. Эту информацию во вторник, 31 марта, подтвердил в Facebook сам медик, пишет DW.

Врач уточнил, что находится в карантине в своем рабочем кабинете. «Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал он. «Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — добавил медик.

По данным врачей, состояние Проценко оценивается как удовлетворительное.

Путин общался с Проценко 24 марта без защитного костюма

Во вторник, 24 марта, президент России Владимир Путин в Ново-Огарево провел совещание по поводу коронавируса, а затем приехал в больницу в Коммунарке вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и вице-премьером Татьяной Голиковой. Все главные российские телеканалы показали, как он осматривает медучреждение в желтом защитном костюме. С Денисом Проценко Путин общался и без этого костюма. Российские СМИ, в частности, распространили фотографию, где Путин, Собянин и Проценко общаются друг с другом на эскалаторе. За ними стоят Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Минздрава Михаил Мурашко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Причем из всех них лишь Песков — в маске.

«По итальянскому сценарию»

Песков же позднее заверил журналистов, что «все нормально». По его утверждению, Путина регулярно тестируют на коронавирус.

Во время беседы Проценко с президентом РФ 24 марта первый, в частности, высказал мнение, что Москва уже пошла по «итальянскому сценарию» в ситуации с ростом числа заболевших. Стенограмма беседы была позднее опубликована на сайте администрации президента России.

В Facebook Проценко 31 марта сообщил, что на лечении в больнице в Коммунарке состоят 314 человек. Из них диагноз пневмония подтвержден у 202, COVID-19 — у 186, при этом у 59 из них он установлен стопроцентно, у 127 предполагается.