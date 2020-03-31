30 марта туркменские СМИ сообщили, что дальнобойщик из Беларуси, который стоял в очереди на казахско-туркменской границе, умер в своей кабине.

После введения карантина возникли затруднения движения в пункте пропуска «Темир-баба». Туркменские пограничники не дают разрешение на въезд скопившимся автомобилям, у которых в основном российские и белорусские номера.

В результате такой ситуации на границе собралось уже порядка 80 фур, которые не могут проехать КПП. Информацию о смерти водителя из Беларуси, которая произошла 28 марта, подтвердили в самом пункте пропуска, однако не уточнили, из-за чего это могло случиться. Никакие данные о водителе, его компании или транспортном средстве не уточняются.

По словам самих водителей, они стоят около 10 дней среди дороги и у них уже начинаются трудности с продуктами питания и питьевой водой.

В настоящее время вблизи туркменского города Гарабогаз для водителей большегрузов устанавливают палатки, чтобы они смогли провести в них 14-дневный карантин.