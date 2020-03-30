Министерство образования, Министерство здравоохранения и телеканал ОНТ выпустили ролик, в котором раскрываются пять основных правил для школьников на каникулах.

“Соблюдение этих простых правил является эффективной мерой профилактики против простудных и вирусных заболеваний”, — уточнили в Минобразования.

В правилах говорится:

1. Мыть руки

2. Носить с собой влажные салфетки

3. Не трогать лицо руками

4. Не собираться в группы и не толпиться

5. Не ездить к бабушкам и дедушкам

В министерстве образования сообщили, что на каникулах школьники смогут посещать школьные лагеря. Программа пребывания разрабатывается в каждом учебном заведении индивидуально с учетом всех санитарно-профилактических мероприятий, рекомендаций санэпидемслужбы и министерства здравоохранения.

25 марта состоялся стрим для студентов, во время которого начальник главного управления высшего образования министерства Сергей Касперович вновь озвучил позицию Минобразования: нет необходимости вводить карантин в школах и университетах.