Министерство образования, Министерство здравоохранения и телеканал ОНТ выпустили ролик, в котором раскрываются пять основных правил для школьников на каникулах.
“Соблюдение этих простых правил является эффективной мерой профилактики против простудных и вирусных заболеваний”, — уточнили в Минобразования.
В правилах говорится:
1. Мыть руки
2. Носить с собой влажные салфетки
3. Не трогать лицо руками
4. Не собираться в группы и не толпиться
5. Не ездить к бабушкам и дедушкам
В министерстве образования сообщили, что на каникулах школьники смогут посещать школьные лагеря. Программа пребывания разрабатывается в каждом учебном заведении индивидуально с учетом всех санитарно-профилактических мероприятий, рекомендаций санэпидемслужбы и министерства здравоохранения.
25 марта состоялся стрим для студентов, во время которого начальник главного управления высшего образования министерства Сергей Касперович вновь озвучил позицию Минобразования: нет необходимости вводить карантин в школах и университетах.