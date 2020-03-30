Житковичский районный отдел СК завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 47-летней экс-работницы банка.

Знакомые давали 47-летней жительнице Житковичей разные суммы в долг под обещание высокого процента, который якобы предусмотрен «особым» вкладом в банке для персонала. Доверию способствовал тот факт, что ранее женщина работала в банке.

Одна из потерпевших в совокупности одолжила 100 тысяч долларов. Непорядочные заимствования, длившиеся около трех лет, не сопровождались выплатой «дивидендов» и возвращением денег. Когда люди поняли, что их обманули, стали обращаться в правоохранительные органы.

Действия фигурантки квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Женщина находится под домашним арестом. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.