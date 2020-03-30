С понедельника, 30 марта, в связи с эпидемией нового коронавируса для всех жителей Москвы независимо от возраста вводятся ограничения на передвижения по городу и «домашний режим самоизоляции», что по сути является объявлением жесткого карантина. «Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить на улицу можно будет только при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Далее контроль будут «постепенно, но неуклонно ужесточать», отмечается на сайте мэра.

Такие жесткие ограничения вводятся по причине, что «далеко не все нас услышали», говорится на сайте мэра. В субботу, первый из девяти нерабочих дней, объявленных выходными из-за распространения инфекции, очень многие жители Москвы пренебрегли рекомендациями и мерами безопасности, отправившись в поездки за город, на прогулки в парки и по улицам города — веселые компании, шашлыки, гуляния… Но ситуация с эпидемией показывает, что крайне негативный разворот событий угрожает России точно также как Италии, Испании, США, где люди умирают сотнями…

Поэтому с понедельника, 30 марта, жителям и гостям столицы разрешается покидать квартиры только в следующих случаях:

— обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

— прямая угроза жизни и здоровью;

— поездки на работу, но только в случае, если обязаны ходить на работу;

— совершение покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; — выгул домашних животных (на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

— необходимость вынести бытовой мусор.

Однако в мэрии поясняют, что данный карантинный режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. «Речь идет только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу».

Медики и власти в очередной раз напоминают россиянам, что риск заразиться и умереть от коронавируса касается всех — младенцев, школьников и подростков, молодых людей, а не только пожилых с хроническими заболеваниями. Заразиться и умереть может любой, независимо о статуса, независимо от количества денег и возможностей. Статистика неумолима и число смертей КАЖДЫЙ ДЕНЬ растет. Не позволяйте своим детям и близким пренебрегать мерами безопасности, не дайте им и себе попасть в число тех, кто будет умирать в одиночестве в больнице без возможности попрощаться с родными, в число тех, кого будут хоронить в закрытых гробах.

Аналогичные меры введены в Подмосковье, но с вечера воскресенья

Аналогичные жесткие карантинные меры введены в Подмосковье. Но там режим самоизоляции для всех жителей введен с 20:00 воскресенья, 29 марта. Все детские площадки и парки закрываются, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Выходить можно только для получения экстренной медицинской помощи, в ближайшие продуктовые магазины, аптеки, банки и салоны связи, для того, чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Разрешено также следование к месту работы, если она не приостановлена, и покидать свои дома и квартиры, если существует прямая угроза жизни и здоровью. Власти подчеркивают: такой жесткий режим не ограничивает возможность въезда в область и выезда из нее.

Постановление губернатора обязывает граждан соблюдать дистанцию между друг другом не менее полутора метров. Для этого магазины и другие работающие предприятия и организации должны нанести на пол соответствующую разметку и установить специальный режим посещения, препятствующий созданию толпы.

Как заявили в руководстве Подмосковья, комендантский час в Московской области не вводится.